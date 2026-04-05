お笑いタレント・有吉弘行（51）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「嵐」のコンサートを鑑賞していた大物俳優の言葉に感動したエピソードを明かす場面があった。5月いっぱいで活動にピリオドを打ち、3月から全国でラストツアーを開催しているグループ。有吉は東京ドームで行われた公演を鑑賞したといい「めっちゃ良かったなぁ」と一言。また「誰が来てたって言うことではないと