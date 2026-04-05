【モデルプレス＝2026/04/05】5人組ロックバンド・Novelbrightが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】人気バンド「関コレ」5年ぶり登場◆Novelbright、5年ぶり「関コレ」登場ライブステージのトリを飾ったのは、大阪発のロックバンド・Novelbright。同イベントへの出演は5年ぶりとなり、登場とともに「『関コレ』の皆さんお元気です