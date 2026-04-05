Novelbright、5年ぶり「関コレ」登場で凱旋ステージ パワフルライブに歓声
【モデルプレス＝2026/04/05】5人組ロックバンド・Novelbrightが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】人気バンド「関コレ」5年ぶり登場
ライブステージのトリを飾ったのは、大阪発のロックバンド・Novelbright。同イベントへの出演は5年ぶりとなり、登場とともに「『関コレ』の皆さんお元気ですか！？」と呼びかけると、客席からは温かく歓声が沸き起こった。ボーカルの竹中雄大は「普段なかなか出ないファッションイベントでのステージということで、貴重な機会で嬉しいです」と喜びをあらわにした。
人気曲「カノープス」「愛とか恋とか」「Walking with you」で、会場全体を包み込むような伸びやかで美しい歌声とメロディを響かせたNovelbright。ロックバンドならではの力強さと繊細さが共存するパフォーマンスで、ステージを盛り上げた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
M1.SE
M2.カノープス
M3.愛とか恋とか
M4.Walking with you
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気バンド「関コレ」5年ぶり登場
◆Novelbright、5年ぶり「関コレ」登場
ライブステージのトリを飾ったのは、大阪発のロックバンド・Novelbright。同イベントへの出演は5年ぶりとなり、登場とともに「『関コレ』の皆さんお元気ですか！？」と呼びかけると、客席からは温かく歓声が沸き起こった。ボーカルの竹中雄大は「普段なかなか出ないファッションイベントでのステージということで、貴重な機会で嬉しいです」と喜びをあらわにした。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.SE
M2.カノープス
M3.愛とか恋とか
M4.Walking with you
【Not Sponsored 記事】