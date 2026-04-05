俳優の西岡徳馬（79）が5日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ドラマ代表作の一つ「東京ラブストーリー」の秘話を語った。91年に放送されたトレンディードラマで、フジ月9ドラマの金字塔。平均視聴率は22.9％、最終回は32.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区平均）を記録し、「放送日には若い女性が夜の街から消える」とも言われた。西岡は、主人公の赤名リカ（鈴木保奈美）と不倫関係に