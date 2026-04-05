＜GoodsPress Web編集部員が選んだ「指名買い」＞4月。新生活シーズンです。環境が変わり新たなスタートを切る人もいれば、そうではなくても年度が変わることもあり、気持ち新たになる季節です。そんな区切りの時期だからこそ、持ち物を新しくしてみるというのもアリかもしれません。バッグを変えてみたり、時計を変えてみたり、靴を変えてみたりするだけで、生活自体は変わらなくても気分が変わる気がしませんか？そんな新生活シ