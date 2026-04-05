元乃木坂46のメンバーでタレント、プロ雀士としての顔を持つ中田花奈(31)が4日、自身のインスタグラムを更新。見事な柔軟性のピラティスに励む姿をアップした。 【写真】すべてのラインが優雅で美しい柔軟性とスタイルが圧巻 中田は「写真無さすぎて モバイルFCでしか始めたの言ってなかった ピラティスの写真」と記し、上げた右脚を後方に固定し、ポールにつかまりながら左脚を前に突き出すショットを公開し