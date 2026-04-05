アイドルグループ「アップアップガールズ(2)」の元メンバーで、女優・グラビアアイドルの佐々木ほのか(20)が、3月31日にデジタル写真集「思い出になるまで」(ワニブックス)を発売した。 【写真】大人に変わる一歩手前あどけなさと大胆さが入り交じった1枚 自身のSNSに切れ込みの大きいタンクトップ画像を掲載し「アップトゥボーイデジタル写真集みたー？」とアピール。ネイビー