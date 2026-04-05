プロバスケットボールB2リーグ熊本ヴォルターズは4日と5日、静岡に勝利し現時点で西地区2位に浮上しました。すでに自力でのプレーオフ進出が決まりなおも連勝中の熊本ヴォルターズ。4日は13連勝をかけて静岡と対戦しました。前半、ヴォルターズは88番インサイドのエチェニケや11番石川のスリーポイントなどで得点しますが同点で試合を折り返します。後半は背番号1、元NBAプレイヤӦ