【モデルプレス＝2026/04/05】たんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優、平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】人気女性芸人「着こなせるのすごい」制服姿◆川村エミコ・やしろ優・平野ノラ・松浦景子、制服姿で登場4人はABEMAで放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェ