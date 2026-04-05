たんぽぽ川村エミコら人気女性芸人4人、美女グループ「CHANCE GALs」と制服姿でパフォーマンス「着こなせるのすごい」「アイドルみたい」と反響【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】たんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優、平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】人気女性芸人「着こなせるのすごい」制服姿
4人はABEMAで放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」と共に制服姿で登場。番組のテーマソング「Go for it!!」を息ぴったりに披露すると、新曲でも会場を盛り上げた。
ネット上では「着こなせるのすごい」「アイドルみたい」「息ぴったり」「可愛い」などと反響が上がっている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆川村エミコ・やしろ優・平野ノラ・松浦景子、制服姿で登場
4人はABEMAで放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」と共に制服姿で登場。番組のテーマソング「Go for it!!」を息ぴったりに披露すると、新曲でも会場を盛り上げた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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