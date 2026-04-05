ダンスロックバンド・DISH//のメンバーで俳優の北村匠海（28）と、俳優の神木隆之介（32）が5日、都内で行われたフジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート毎週月曜後9：00）制作発表会見に登壇。北村が、神木との初対面のエピソードを明かした。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に