杏 俳優の杏が、日本・フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマＷBLOOD & SWEAT』（WOWOW、4月5日午後10時放送・配信開始※第1話無料放送・配信）に出演する。フィンランドの国民的俳優ヤスペル・ペーコネンとW主演を務める本作で、杏が演じるのは、日本とフィンランドで発生した連続猟奇殺人事件の真相を追う警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希だ。本作は、2022年にハリウッドとの共同制作で話題を呼んだ超大作『