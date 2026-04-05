韓国の５人組ガールズグループ・LESSERAFIMのKAZUHA（２２）が５日、都内で行われた韓国コスメブランド・VIDIVICI（ヴィディビーチ）の日本公式ローンチ発表会に、日本公式ミューズとして出席した。KAZUHAはオフショルダーのブラックミニワンピで登場し、大人美を発揮。同ブランドについて「韓国初のメーキャップアーティストブランドとして注目している。ご一緒できてうれしい」と笑顔。「ブランドミューズとして、たくさん