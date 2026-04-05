4月5日、阪神競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（芝1800m）は、古川奈穂騎乗の6番人気、モアリジット（牡5・栗東・西村真幸）が勝利した。1/2馬身差の2着にマイネルフルムーン（牡4・栗東・吉田直弘）、3着にオメガインペリアル（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:46.7（稍重）。1番人気で北村友一騎乗、ジーティーマン（牡4・栗東・小栗実）は6着、2番人気でC.ルメール騎乗、ホウオウトランプ（牡5・栗東・池