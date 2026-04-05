明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、FC東京とFC町田ゼルビアが対戦した。両チームは1日にも対戦し、FC東京が敵地で3−0の完勝を収めて2位に浮上した。首位鹿島アントラーズが今節勝ち点を落としたこともあり、4日ぶりの対戦はEAST制覇へより大きな意味を持つものとなった。序盤はFC東京が何度かチャンスを作り出すが、マルセロ・ヒアンの決定機逸もあり先制点は奪えず。対する町田は27分に相馬