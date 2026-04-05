【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】現役グラドルキャバ嬢がランウェイ「スタイル良すぎ」◆キャバ嬢15人がランウェイ予約不可のレアキャスト・きほ、現役グラドルキャバ嬢・朝日向まりをはじめ、同番組の出演