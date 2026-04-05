現役グラドルキャバ嬢・予約不可のレアキャストらがランウェイ「スタイル良すぎ」「見惚れた」と反響 人気芸人のシークレット登場も【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】現役グラドルキャバ嬢がランウェイ「スタイル良すぎ」
予約不可のレアキャスト・きほ、現役グラドルキャバ嬢・朝日向まりをはじめ、同番組の出演者がモデルとして登場。夜の世界を超えて輝きを放つゆんちゃん、こころ、菜々子、yume、るあな、かな、ななみん、あいり先生、ひより、たまごあゆみ、大橋まりん、桜りの、神楽ゆあ（※出演順）の15人がランウェイを歩き、そのオーラに会場は釘付けに。さらにたんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優がシークレット登場。ペアランウェイを披露し、会場を盛り上げた。
ネット上では「スタイル良すぎ」「見惚れた」「可愛い」「美しい」などと反響が上がっている。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】現役グラドルキャバ嬢がランウェイ「スタイル良すぎ」
◆キャバ嬢15人がランウェイ
予約不可のレアキャスト・きほ、現役グラドルキャバ嬢・朝日向まりをはじめ、同番組の出演者がモデルとして登場。夜の世界を超えて輝きを放つゆんちゃん、こころ、菜々子、yume、るあな、かな、ななみん、あいり先生、ひより、たまごあゆみ、大橋まりん、桜りの、神楽ゆあ（※出演順）の15人がランウェイを歩き、そのオーラに会場は釘付けに。さらにたんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優がシークレット登場。ペアランウェイを披露し、会場を盛り上げた。
◆ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE」
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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