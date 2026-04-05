丈夫な体づくりに欠かせないカルシウムは、日々の食事でこつこつと取り入れたい栄養素。1日の摂取量（18歳以上）は、男性750mg、女性650mgが推奨されています。今回ご紹介する献立は、ご飯（150g）もあわせてカルシウム483mg。カルシウム豊富で高たんぱくな厚揚げが主役のピリ辛な一皿に、小松菜の副菜を添えた一食です。骨粗鬆症ケアのポイント● 主菜の厚揚げは水切り不要で手軽に使え、カルシウムが豊富。中華風のピリ辛味で新