アメリカ・トランプ大統領の口から飛び出した「日本はホルムズ海峡を自力でなんとかしろ」という趣旨の発言が波紋を広げている。アメリカが世界の警察官としてシーレーン（海上交通路）を守る時代は終わり、同盟国にも「自前で守るか、対価を払え」と迫る、いかにもトランプ氏らしいディールの姿勢だ。中東からの原油輸入に9割以上を依存している日本は、これに対してどのような態度を取るべきなのだろうか。もし日本がイランと交