【モデルプレス＝2026/04/05】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）のあいす・虹羽みに・若葉のあが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】TikTokがきっかけで人気急上昇中アイドル、可愛すぎる浴衣姿◆iLiFE!あいす・虹羽みに・若葉のあ、浴衣姿で登場あいすはイエローベース、虹羽はグリーンベース、若葉はパープルベースの浴衣姿