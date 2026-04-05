iLiFE!あいす・虹羽みに・若葉のあ、浴衣姿で3ショットランウェイ「可愛いが渋滞」「華やかで素敵」と反響【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）のあいす・虹羽みに・若葉のあが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】TikTokがきっかけで人気急上昇中アイドル、可愛すぎる浴衣姿
あいすはイエローベース、虹羽はグリーンベース、若葉はパープルベースの浴衣姿で登場。並んでランウェイし、トップでそれぞれポージングを決めると、最後に3人で“iLiFE!ポーズ”を見せていた。
ネット上では、「可愛いが渋滞」「華やかで素敵」「みんな可愛すぎて涙出る」などと反響が。iLiFE!は、アーティストステージのトップバッターも務めた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆iLiFE!あいす・虹羽みに・若葉のあ、浴衣姿で登場
あいすはイエローベース、虹羽はグリーンベース、若葉はパープルベースの浴衣姿で登場。並んでランウェイし、トップでそれぞれポージングを決めると、最後に3人で“iLiFE!ポーズ”を見せていた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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