―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのはドラマ『孤独のグルメ』撮影時に出た弁当。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.20 「すき焼弁当vs海苔弁戦」年末のテレビ番組『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』の最後の7分間は、浅草花屋敷からの生中継ド