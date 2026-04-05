横浜F・マリノスは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節（EAST）で柏レイソルと敵地で対戦。DFジェイソン・キニョーネスが前半のうちに退場となり、数的不利の状況に陥った。 J・キニョーネスは10分、自陣でGK木村凌也からパスを受けた直後、相手FW山内日向汰にプレスをかけられ、ボールを奪われてしまう。直後、ペナルティアーク内で奪い返そうとした際、背後から山内の左足を蹴るような格好で相手を倒