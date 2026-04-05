マリノスDFが痛恨の一発レッド。相手を後ろから倒してしまう。数的不利で先制点を献上
横浜F・マリノスは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節（EAST）で柏レイソルと敵地で対戦。DFジェイソン・キニョーネスが前半のうちに退場となり、数的不利の状況に陥った。
J・キニョーネスは10分、自陣でGK木村凌也からパスを受けた直後、相手FW山内日向汰にプレスをかけられ、ボールを奪われてしまう。直後、ペナルティアーク内で奪い返そうとした際、背後から山内の左足を蹴るような格好で相手を倒してしまう。
このプレーにVARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。決定的な得点機会の阻止（DOGSO）と判断され、J・キニョーネスにレッドカードが提示された。
早い時間帯から10人での戦いを強いられることになった横浜FMは、その後にPKで失点。１点ビハインドで後半を迎えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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J・キニョーネスは10分、自陣でGK木村凌也からパスを受けた直後、相手FW山内日向汰にプレスをかけられ、ボールを奪われてしまう。直後、ペナルティアーク内で奪い返そうとした際、背後から山内の左足を蹴るような格好で相手を倒してしまう。
このプレーにVARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。決定的な得点機会の阻止（DOGSO）と判断され、J・キニョーネスにレッドカードが提示された。
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