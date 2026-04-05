フィリピンへの安全保障協力小泉進次郎防衛相は、5月上旬にフィリピンを訪問する調整に入った。テオドロ国防相との会談で、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた協議を本格化させる方向だ。政府は4月にも防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する方針。ルール緩和を受け、初の護衛艦輸出に関する政府間交渉を加速させたい考えだ。複数の関係者が5日明らかにした。対象とな