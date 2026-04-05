温かいうどんに豆腐を合わせた、ちょっと新しい一杯。のりとしらすのうまみが広がり、ごま油の風味でコクのある味わいに。つるんとしたうどんとふわふわの豆腐が、胃にやさしく、ほっとするおいしさです。手順はとっても簡単。レンジで一度加熱するだけで、手軽に作れます。『豆腐としらすののりうどん』のレシピ材料（1 人分）冷凍うどん……1玉（約200g） 木綿豆腐……1/4丁（約80g） しらす干し……15g 〈A〉水……1と1/4カップ