【レンチン1回】うどんに〈豆腐〉が新しい！白だしが沁みる『しらすと海苔の温うどん』

温かいうどんに豆腐を合わせた、ちょっと新しい一杯。のりとしらすのうまみが広がり、ごま油の風味でコクのある味わいに。つるんとしたうどんとふわふわの豆腐が、胃にやさしく、ほっとするおいしさです。

手順はとっても簡単。レンジで一度加熱するだけで、手軽に作れます。

『豆腐としらすののりうどん』のレシピ

材料（1 人分）

冷凍うどん……1玉（約200g）

木綿豆腐……1/4丁（約80g）

しらす干し……15g

〈A〉

水……1と1/4カップ

白だし……大さじ2

白いりごま……小さじ1/3

焼きのり（全形）……1/8枚

ごま油……小さじ1/2

作り方

（1）豆腐は1.5cm角に切る。

（2）耐熱の器に（1）、しらす干し、〈A〉を入れ、うどんを凍ったままのせる（汁に浸らなくてもOK）。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。

（3）ごまをふり、のりをちぎって散らす。ごま油をふる。

あたたかくてやさしい一杯が、体にすっとしみわたります。ほっとしたいときに、ゆっくり味わってみてください。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）