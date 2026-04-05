【レンチン1回】うどんに〈豆腐〉が新しい！白だしが沁みる『しらすと海苔の温うどん』
温かいうどんに豆腐を合わせた、ちょっと新しい一杯。のりとしらすのうまみが広がり、ごま油の風味でコクのある味わいに。つるんとしたうどんとふわふわの豆腐が、胃にやさしく、ほっとするおいしさです。
手順はとっても簡単。レンジで一度加熱するだけで、手軽に作れます。
『豆腐としらすののりうどん』のレシピ
材料（1 人分）
冷凍うどん……1玉（約200g）
木綿豆腐……1/4丁（約80g）
しらす干し……15g
〈A〉
水……1と1/4カップ
白だし……大さじ2
白いりごま……小さじ1/3
焼きのり（全形）……1/8枚
ごま油……小さじ1/2
作り方
（1）豆腐は1.5cm角に切る。
（2）耐熱の器に（1）、しらす干し、〈A〉を入れ、うどんを凍ったままのせる（汁に浸らなくてもOK）。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。
（3）ごまをふり、のりをちぎって散らす。ごま油をふる。
あたたかくてやさしい一杯が、体にすっとしみわたります。ほっとしたいときに、ゆっくり味わってみてください。
教えてくれたのは…
ぐっち夫婦グッチフウフ
料理家
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夫・Tatsuyaと妻・SHINOの夫婦で活動する料理家ユニット。「日々の暮らしを楽しくおいしく。ちょっとおしゃれに」をモットーに、レシピ開発や料理教室、SNSやイベントなどで食の情報を発信している。つくり手に寄り添ったレシピが人気。