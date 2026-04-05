【モデルプレス＝2026/04/05】韓国を拠点に活動するインフルエンサー・モデルのユ・ヘウォンが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】30歳韓国人インフルエンサー、ミニワンピで美脚スラリ◆ユ・ヘウォン、ほっそり美脚際立つミニワンピ姿ヘウォンは、胸元のリボンが印象的な黒と白のミニ丈ワンピース姿で、ほっそりとした美しい脚を披