[4.5 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節](ギケンス)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 17 猪瀬康介DF 3 福宮弘乃介DF 4 小林大智DF 22 藤森隆汰MF 8 高野裕維MF 9 新谷聖基MF 11 三好麟大MF 14 関野元弥MF 16 上月翔聖MF 88 濱託巳FW 13 河田篤秀控えGK 1 大野来生DF 5 深川大輔DF 23 松本大地MF 7 金原朝陽MF 10 佐々木敦河MF 73 田中稔也FW 18 青戸翔FW 20 杉山伶央FW 33 長疾風監督吉本岳