高知vs讃岐 スタメン発表
[4.5 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節](ギケンス)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 9 新谷聖基
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 88 濱託巳
FW 13 河田篤秀
控え
GK 1 大野来生
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 73 田中稔也
FW 18 青戸翔
FW 20 杉山伶央
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 30 岡英輝
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 29 田尾佳祐
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 16 有田朱里
MF 27 柳雄太郎
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 9 新谷聖基
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 88 濱託巳
FW 13 河田篤秀
控え
GK 1 大野来生
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 73 田中稔也
FW 18 青戸翔
FW 20 杉山伶央
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 30 岡英輝
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 29 田尾佳祐
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 16 有田朱里
MF 27 柳雄太郎
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
監督
大嶽直人