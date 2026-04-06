【ブンデスリーガ第28節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-3(前半0-0)バイエルン<得点者>[フ]ヨハン・マンザンビ(46分)、ルーカス・ヘーラー(71分)[バ]トム・ビショフ2(81分、90分+2)、レナート・カール(90分+9)<警告>[フ]マティアス・ギンター(29分)、ノア・アトゥボル(90分+9)、クリスティアン・ギュンター(90分+11)[バ]ヨナタン・ター(25分)、マイケル・オリーズ(73分)、レナート・カール(90分+10)観衆:34,700