女性7人組「CANDYTUNE」が1日、都内で行われた海外ブランドファッション通販「BUYMA」の新CM発表会に出席した。昨年ヒットしたグループの代表曲「倍々FIGHT！」がCM起用のきっかけとなり、村川緋杏（26）は「まさかBUYMAさんと“倍々BUYMA”できるとは…」と喜んだ。同通販を運営する株式会社エニグモの須田将啓社長が「倍々…」の♪倍の倍のFIGHT倍々FIGHT…という歌詞が、「BUYMA」に聞こえるように感じることからCM出演