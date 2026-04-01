【週刊少年サンデー 2026年18号】 4月1日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年18号」を本日4月1日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭カラーには、4月4日よりTVアニメが放送開始となる高橋留美子氏の「MAO」が登場。今号では特別付録として「うる星やつら」や「ら