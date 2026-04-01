占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年4月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】「愚者」の正位置は、自由に楽しむことを表します。今月は、あなたが楽しんでやっていることに賛同してくれる人が増えていきそう。ただし、楽しさを追求し過ぎて、周りの意見をスルーしてしまわないように注意を。バランスを意識する