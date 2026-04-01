【しし座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】
「愚者」の正位置は、自由に楽しむことを表します。
今月は、あなたが楽しんでやっていることに賛同してくれる人が増えていきそう。
ただし、楽しさを追求し過ぎて、周りの意見をスルーしてしまわないように注意を。バランスを意識することが大切です。
【ラッキーカラー：ホワイト】
白は気持ちをまっさらに整え、周囲の声を素直に受け取る手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】
「愚者」の正位置は、自由に楽しむことを表します。
今月は、あなたが楽しんでやっていることに賛同してくれる人が増えていきそう。
ただし、楽しさを追求し過ぎて、周りの意見をスルーしてしまわないように注意を。バランスを意識することが大切です。
白は気持ちをまっさらに整え、周囲の声を素直に受け取る手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)