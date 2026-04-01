子どもが小学生になる頃は、これまでより手が離れるように感じ、「そろそろキャリアアップや収入アップを目指したい」と考える女性も多いでしょう。しかし実際のところ、小学校入学は新しい子育てのステージの始まりでもあります。「小1の壁」と言われるように、乳幼児期とは異なる制約が生じ、仕事と育児をどう両立するかを改めて考える必要があります。 私自身、2人の息子を育てたので、「小1の壁」を2回経験しています。