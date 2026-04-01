子どもが小学生になる頃は、これまでより手が離れるように感じ、「そろそろキャリアアップや収入アップを目指したい」と考える女性も多いでしょう。しかし実際のところ、小学校入学は新しい子育てのステージの始まりでもあります。「小1の壁」と言われるように、乳幼児期とは異なる制約が生じ、仕事と育児をどう両立するかを改めて考える必要があります。

私自身、2人の息子を育てたので、「小1の壁」を2回経験しています。サポートしてくれる両親や親族は近くにおらず、次男出産後は夫が週4～5日地方に出張していたため、平日はほぼワンオペの状態でした。そんな時期を乗り越えた経験も踏まえ、対策のポイントをお伝えします。

文・森本千賀子

小学生になると、日常の生活・時間管理はどう変わる？

まず、子どもが小学生になると生活がどう変わるのか、それによってどのような時間管理が必要となるかを認識しておきましょう。

想定以上に早く帰ってくる

保育園は夕方まで、延長保育を利用すれば夜間まで子どもを預かってもらえます。一方、小学校は下校時間が早く、特に低学年では12時～14時に下校など、想定以上に早く学校から帰ってくることがあります。加えて、長期休暇（夏休み・冬休み・春休み）もあります。放課後や長期休暇中の日中の居場所を検討する必要があるわけです。

「学童保育（放課後児童クラブ）」を利用できますが、それも思いのほか早い時間に終わることがあります。また、「学童保育を利用するつもりだったが、子どもが行きたがらない」と嘆くママの声も聞こえてきます。

塾や習い事に通い始める

小学生になると好奇心が旺盛になること、また、「学力を伸ばしたい」「情緒を育みたい」「体力を付けさせたい」といった親の思いから、塾や習い事に通い始める可能性があるでしょう。その場合、送迎が必要になり、親が時間を合わせることが難しいこともあります。

学校行事は平日が多い

保育園の行事は基本的に休日に設定されますが、小学校では授業参観や保護者会などの行事が平日に行われることが多くなります。そのため、平日に会社を抜けたり、半休を取ったりする必要が生じます。

小学生の育児と仕事を両立させる時間管理のコツ

小学生の生活リズムに対応しながら仕事を続けるためには、時間管理の工夫が大切です。ご自身の状況に合わせ、次のような方法を試してみてください。

塾や習い事への送迎サービスを活用する

私の場合、学童保育から習い事へ、習い事から自宅への送り迎えを、シッターさんにお願いしていました。習い事の教室によっては、その教室のスタッフが学童へお迎えに行ってくれていました。

近年は「送迎サービス」が充実しています。家事代行会社やベビーシッター会社では、短時間の送迎に特化したメニューや、「送迎」＋「夕食の準備」などをセットにしたメニューがあります。塾や習い事のスクールでは、学校や学童保育への送迎サービスを行っているケースもあります。塾が併設されている民間学童保育を選ぶのもひとつの手です。

このほか、シルバー人材センターやファミリー・サポート・センターを利用して、学童から塾への移動だけを個人に依頼する人もいるようです。

リモートワークやフレックスタイム制度をフル活用する

自社にリモートワークやフレックスタイムなどの制度があれば、それらの利用規定を確認し、最大限に活用したタイムスケジュールを設計しましょう。

子どもが帰宅する時間に合わせて早めに仕事を切り上げる、学校行事の日は中抜けしたり半休を取ったりと、柔軟に対応しましょう。

チームの協力体制を築く

平日の学校行事への参加などにあたっては、職場のチームの協力が欠かせません。学校行事などの予定は早い時期に分かるため、都度チームに共有しておき、チームメンバーがフォローしやすいように体制を築きましょう。

子どもの「自立心」「自走力」を育む

私の場合、子どもに「自分のことは自分でやる」という習慣を身に付けさせることを意識していました。例えば「家に帰ったら脱いだ靴下を自分で洗濯機に入れる」など、細かなことからでも自立してできるように促したのです。そうするうちに、学童から習い事へも、送迎なしで自分で行くようになりました。

「つい何でもやってあげてしまう」という方は、早い段階から少しずつトレーニングしておくことをお勧めします。

小学生は、幼児期にはなかった「ケア」が必要になる

小学生の育児で重要なのは時間管理だけではありません。幼児期には必要がなかったケアが必要になります。

メンタルケア

乳幼児期の物理的ケアの大変さはなくなる一方で、精神面のケアが必要な場面も発生します。学校での出来事によって子どもの気分が左右されても、保育園のように先生が報告してくれるわけではありません。子どもに何が起きているかが見えず、対処法が分からないこともあるでしょう。

そんなとき、保護者同士のつながりがあると、ママ友などに、自分の子のお友だちでもあるお子さんに学校での様子や出来事を聞いてもらい、状況を把握できることもあります。

同級生の保護者のネットワークは、ぜひ築いておいてください。昨今、PTA活動は敬遠されがちですが、ネットワークづくりに役立ちます。どこかのタイミングでPTA役員を担わなければならないなら、低学年のうちに引き受けておくと、早い段階で他の保護者や先生とのつながりをつくることができてお勧めです。

学習のフォロー

小学生になると宿題が出るようになり、家庭での学習フォローも必要になります。私の場合、シッターさんのほか、知人から紹介された大学生の力を借りました。「家庭教師」のように勉強を教えるというより、「お兄さん・お姉さん」のような関係性で「学習習慣を付ける」サポートをしてもらったのです。

自分から学習に向き合えるような習慣を、小学校低学年のうちに身に付けることが大切。最近はオンラインの自主学習サポートサービスなどもありますので、子どもに合いそうなものを選んで活用するのもひとつの方法でしょう。

親子の関係構築

友だちのママが専業主婦などでいつも家にいると、うらやましく感じ、不満を抱くこともあるかもしれません。

私は、子どもに自分がどんな仕事を、どんな思いでしているかについてしっかり話しました。会社に連れて行ってデスクに座って見せたこと、仕事仲間に会わせたこともあります。「ママは仕事をしているから生き生きとしているんだ」と、何となく理解してくれていたようです。

どこまで伝わるかはともかく、仕事への情熱を伝えることが大切だと思います。

「転職したほうがいい？」と思ったときの判断基準

育児をしながら今の会社でキャリアを築いていくことが難しいと感じたとき、「転職」を検討する人もいるでしょう。

今の会社にとどまるか見切りを付けるか、また、転職を決意した場合にどのような会社を選ぶか、判断のポイントをお伝えします。

柔軟性や自由度が高い働き方ができるか

リモートワークやフレックスタイムなどの制度があり、かつ、その制度を実際に使いやすい環境であれば、子どもの生活リズムや突発的な予定にも対応しやすくなります。

短時間でも成果を出せる仕事か

企業や仕事内容によっては、長時間働くことが成果につながりやすかったり、高評価を得られたりすることもあります。その場合、育児で時間に制約があるとキャリアアップを目指しにくいかもしれません。

限られた時間内でも成果を出せる仕事、業務設計であるかどうかに着目してみましょう。

成果やパフォーマンスが重視される評価制度か

短時間労働でもパフォーマンスを発揮すれば、正当に評価され、報酬に反映される人事制度であるかどうかを確認しましょう。どのような成果を出せば評価されるのか、評価基準が明確であり、納得感がある職場を選ぶことが大切です。

転職する場合、入社時の給与額を気にしがちですが、将来的な昇給・昇進の可能性に目を向けましょう。同じ職位の社員の昇給実績などを確認してみてください。

支援してくれる仲間や上司がいるか

新しい役割や責任を担う場面では、周囲の理解や協力が大きな支えになります。特に子育てと仕事を両立している場合、上司や同僚が状況を理解し、サポートしてくれる職場環境かどうかが非常に重要です。

周囲に「応援団」のような存在がいて、チームワークが良好であれば、重要な役割にも安心して挑戦できるでしょう。

ワーキングマザーの昇進事例があるか

ワーキングマザーが管理職やリーダーとして活躍している実例がある企業であれば、子育てとキャリアを両立できる環境が実際に機能していると考えられます。

同じ立場のロールモデルが社内にいれば、大きな安心感にもつながります。どのように仕事と家庭を両立しながらキャリアを築いているのかを具体的にイメージしやすくなるでしょう。

転職活動に臨む場合、上記のポイントを確認するためには、求人情報を見るだけでは不十分。次のような方法で多面的に情報収集し、「実態」をつかんでください。

プロフィール 森本 千賀子 株式会社morich 代表取締役 獨協大学卒業後、リクルート人材センター（現・リクルート）入社。転職エージェントとして人材戦略コンサルティング、採用支援サポート全般を手がける。2017年に（株）morichを設立し独立。CxO等エグゼクティブ層の採用支援を中心に、スタートアップやNPOの経営アドバイスなど社外取締役・理事・顧問などを歴任。各種講演や執筆など活動領域を広げている。2男の母の顔ももち希望と期待あふれる未来を背中を通じて子供たちに伝えている。 代表著書 『

2019年 フジテレビ「ジャニーズWESTの“出世する人・しない人”」

2022年 日経新聞夕刊「人間発見」

2022年 テレビ東京「ガイアの夜明け」 代表著書 『 本気の転職パーフェクトガイド 』『トップコンサルタントが教える 無敵の転職』『35歳からの「人生を変える」転職』等 出典メディア 2012年 NHK「プロフェッショナル～仕事の流儀～」2019年 フジテレビ「ジャニーズWESTの“出世する人・しない人”」2022年 日経新聞夕刊「人間発見」2022年 テレビ東京「ガイアの夜明け」

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