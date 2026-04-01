3月30日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第4話では、りん（見上愛）が信右衛門（北村一輝）の看病に奮闘する。 参考：『風、薫る』見上愛×上坂樹里は“間違える”主人公？コロナ禍後だからこその朝ドラに 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 信右衛門がりんに過去を語った第3話。 第