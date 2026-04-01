中国における非婚化問題について深掘りする連載の第3回。前回の記事では婚活市場において女性が多く、男性が少なくなっている実態を紹介したが、これにはもう一つの側面がある。 それは「都市に向かう女性、農村に残る男性」という現象だ。下のグラフは都市と町、農村の30歳以上の男女未婚率を示している。 このグラフからは都市部では女性の未婚率が男性を大幅に上回っていることが分かる。 そして、その一方で、農村部では男