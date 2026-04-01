1966年、丙午の年に生まれ現在まで日本の音楽シーンを牽引してきたミュージシャンんたちによるライブイベント「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」が、3月20・22日の2日間にわたり開催された。ウルフルズのトータス松本、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉といったモンスターバンドのフロントマンをはじめ、田島貴男やスガシカオ、小泉今日子らが出演し豪華共演となったが、彼/彼女らが歩んできた道は決して平坦なものではなかった。それは会