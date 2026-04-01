テレビCMも流す地元の有名企業。そのキラキラしたイメージの裏側で、社員が「セコすぎる」と絶望することもある。投稿を寄せた60代男性がかつて勤務していたのは、有名人をCMに起用する、地元で最大手の住宅メーカーだった。ある年の正月、温泉旅館で開催された新年会で、目を疑うような出来事が起きたという。宴会も終盤に差し掛かった頃、景気の良い話と共に社長が壇上へ。そこで「営業担当者以外で金一封」と呼び出され、男性を