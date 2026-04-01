女優の岸井ゆきの（34）が31日、都内で主演の日本・台湾合作映画「シンシンアンドザマウス」（監督真壁幸紀、6月26日公開）のプレミア上映会に出席した。母を亡くした喪失感を抱え台北を訪れた主人公が、現地の青年と出会い再生への道を見いだす物語。「日常で落ち込むこともたくさんあるけれど、その中で小さなことに気づける映画です」と笑顔。来日したダブル主演のツェン・ジンホア（28）と約2年ぶりに再会し、「努力