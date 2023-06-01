プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩麹鶏の米粉クリームパスタ」 「お箸が止まらない！ゴボウの甘辛揚げ」 「簡単ポトフ風スープ」 の全3品。 やさしい味の米粉クリームパスタ、ついつい手が出るゴボウの甘辛揚げ、ゴロゴロ野菜のポトフ風スープで中から綺麗に！【主食】塩麹鶏の米粉クリームパスタ バターも生クリームも使わず、米粉でトロミをつけるからヘルシーで失敗知らず。