プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩麹鶏の米粉クリームパスタ」 「お箸が止まらない！ゴボウの甘辛揚げ」 「簡単ポトフ風スープ」 の全3品。
やさしい味の米粉クリームパスタ、ついつい手が出るゴボウの甘辛揚げ、ゴロゴロ野菜のポトフ風スープで中から綺麗に！

【主食】塩麹鶏の米粉クリームパスタ
バターも生クリームも使わず、米粉でトロミをつけるからヘルシーで失敗知らず。

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調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：844Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

鶏むね肉  1枚
  塩麹  大さじ1
スパゲティー  160g
  塩  16g
ニンニク  (みじん切り)1片分
マイタケ  1/2パック ホウレン草  1/2束
＜米粉クリーム＞
  米粉  大さじ1.5
  牛乳  250ml
  顆粒スープの素  小さじ1/2
  塩  少々
オリーブ油  大さじ2
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

鶏むね肉は幅1cmの細切りにし、塩麹をもみ込んで1時間冷蔵庫に入れる。＜米粉クリーム＞の材料を混ぜ合わせる。

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鶏むね肉は前日から仕込んでおいてもOK。

【作り方】

1. マイタケは石づきを切り落とし、小房に分ける。ホウレン草は根元を切り落とし、ザク切りにする。

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2. 鍋に分量外のたっぷりの湯2000mlを沸かして塩16gを加え、スパゲティーをゆでる。ゆで上がる2分前にホウレン草を加え、再び煮たったらザルに上げる。

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3. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて中火にかけ、色づいたら鶏むね肉とマイタケを炒める。焼き色が付いたら、混ぜ合わせた＜米粉クリーム＞の材料を加える。

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4. トロミがついたら(2)を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

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【副菜】お箸が止まらない！ゴボウの甘辛揚げ
ゴボウをカラッと揚げて甘辛のタレを絡めました。後引くうまさです！おつまみにも◎

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調理時間：10分
カロリー：232Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ゴボウ  1本   片栗粉  大さじ1.5
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
白ゴマ  大さじ1
揚げ油  適量

【下準備】

ゴボウはタワシできれいに水洗いし、長さ5cmに切り、片栗粉をからめる。太い場合は縦2〜4等分に切る。揚げ油を予熱し始める。

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【作り方】

1. 170℃に熱した揚げ油にゴボウを入れて、揚げ色がついたら取り出す。小鍋に＜調味料＞の材料を入れて煮たたせる。

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2. (1)の小鍋にトロミがついたらゴボウを加えてからめ、白ゴマを加えてさらにからめて器に盛る。

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【スープ・汁】簡単ポトフ風スープ
ゴロッとした野菜がたっぷり入った身体が温まるスープです。

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調理時間：15分
カロリー：119Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

玉ネギ  1/4個
キャベツ  1/8個
ニンジン  1/3本 ソーセージ  2本 顆粒スープの素  大さじ1
水  500ml
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

玉ネギ、キャベツは4等分のくし切りにする。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。

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【作り方】

1. 鍋に水と野菜を入れて中火にかける。煮たったらソーセージと顆粒スープの素を加えて蓋をし、弱火で10〜15分煮る。粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。

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味が薄い場合は分量外の塩で味を調節して下さい。