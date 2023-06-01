【今日の献立】2026年4月1日(水)「塩麹鶏の米粉クリームパスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩麹鶏の米粉クリームパスタ」 「お箸が止まらない！ゴボウの甘辛揚げ」 「簡単ポトフ風スープ」 の全3品。
やさしい味の米粉クリームパスタ、ついつい手が出るゴボウの甘辛揚げ、ゴロゴロ野菜のポトフ風スープで中から綺麗に！
【主食】塩麹鶏の米粉クリームパスタ
バターも生クリームも使わず、米粉でトロミをつけるからヘルシーで失敗知らず。
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：844Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
塩麹 大さじ1
スパゲティー 160g
塩 16g
ニンニク (みじん切り)1片分
マイタケ 1/2パック ホウレン草 1/2束
＜米粉クリーム＞
米粉 大さじ1.5
牛乳 250ml
顆粒スープの素 小さじ1/2
塩 少々
オリーブ油 大さじ2
粗びき黒コショウ 少々
鶏むね肉は前日から仕込んでおいてもOK。
2. 鍋に分量外のたっぷりの湯2000mlを沸かして塩16gを加え、スパゲティーをゆでる。ゆで上がる2分前にホウレン草を加え、再び煮たったらザルに上げる。
3. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて中火にかけ、色づいたら鶏むね肉とマイタケを炒める。焼き色が付いたら、混ぜ合わせた＜米粉クリーム＞の材料を加える。
4. トロミがついたら(2)を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
【副菜】お箸が止まらない！ゴボウの甘辛揚げ
ゴボウをカラッと揚げて甘辛のタレを絡めました。後引くうまさです！おつまみにも◎
調理時間：10分
カロリー：232Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
白ゴマ 大さじ1
揚げ油 適量
2. (1)の小鍋にトロミがついたらゴボウを加えてからめ、白ゴマを加えてさらにからめて器に盛る。
【スープ・汁】簡単ポトフ風スープ
ゴロッとした野菜がたっぷり入った身体が温まるスープです。
調理時間：15分
カロリー：119Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
キャベツ 1/8個
ニンジン 1/3本 ソーセージ 2本 顆粒スープの素 大さじ1
水 500ml
粗びき黒コショウ 少々
味が薄い場合は分量外の塩で味を調節して下さい。
やさしい味の米粉クリームパスタ、ついつい手が出るゴボウの甘辛揚げ、ゴロゴロ野菜のポトフ風スープで中から綺麗に！
【主食】塩麹鶏の米粉クリームパスタ
バターも生クリームも使わず、米粉でトロミをつけるからヘルシーで失敗知らず。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：844Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）鶏むね肉 1枚
塩麹 大さじ1
スパゲティー 160g
塩 16g
ニンニク (みじん切り)1片分
マイタケ 1/2パック ホウレン草 1/2束
＜米粉クリーム＞
米粉 大さじ1.5
牛乳 250ml
顆粒スープの素 小さじ1/2
塩 少々
オリーブ油 大さじ2
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】鶏むね肉は幅1cmの細切りにし、塩麹をもみ込んで1時間冷蔵庫に入れる。＜米粉クリーム＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
鶏むね肉は前日から仕込んでおいてもOK。
【作り方】1. マイタケは石づきを切り落とし、小房に分ける。ホウレン草は根元を切り落とし、ザク切りにする。
©Eレシピ
2. 鍋に分量外のたっぷりの湯2000mlを沸かして塩16gを加え、スパゲティーをゆでる。ゆで上がる2分前にホウレン草を加え、再び煮たったらザルに上げる。
©Eレシピ
3. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて中火にかけ、色づいたら鶏むね肉とマイタケを炒める。焼き色が付いたら、混ぜ合わせた＜米粉クリーム＞の材料を加える。
©Eレシピ
4. トロミがついたら(2)を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【副菜】お箸が止まらない！ゴボウの甘辛揚げ
ゴボウをカラッと揚げて甘辛のタレを絡めました。後引くうまさです！おつまみにも◎
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：232Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ゴボウ 1本 片栗粉 大さじ1.5
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
白ゴマ 大さじ1
揚げ油 適量
【下準備】ゴボウはタワシできれいに水洗いし、長さ5cmに切り、片栗粉をからめる。太い場合は縦2〜4等分に切る。揚げ油を予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. 170℃に熱した揚げ油にゴボウを入れて、揚げ色がついたら取り出す。小鍋に＜調味料＞の材料を入れて煮たたせる。
©Eレシピ
2. (1)の小鍋にトロミがついたらゴボウを加えてからめ、白ゴマを加えてさらにからめて器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】簡単ポトフ風スープ
ゴロッとした野菜がたっぷり入った身体が温まるスープです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：119Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）玉ネギ 1/4個
キャベツ 1/8個
ニンジン 1/3本 ソーセージ 2本 顆粒スープの素 大さじ1
水 500ml
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】玉ネギ、キャベツは4等分のくし切りにする。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に水と野菜を入れて中火にかける。煮たったらソーセージと顆粒スープの素を加えて蓋をし、弱火で10〜15分煮る。粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。
©Eレシピ
味が薄い場合は分量外の塩で味を調節して下さい。