4月7日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞磯山さやか近藤春菜（ハリセンボン）EXILE TAKAHIROホラン千秋＜ＶＴＲ出演＞THE ALFEE神取忍秋山博康センチネルもめんと