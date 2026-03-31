船橋競馬は3月31日の開催で2025年度の全日程（61日間）が終了。千葉県競馬組合は25年度の売得金を発表した。総売得金は1090億359万5860円（対前年比109・6％）で、過去最高額を更新。昨年が994億7598万8150円、初めて1000億円台に到達した。船橋競馬は引き続き、4月3日まで開催される。