「自分の親なんだから介護してあげないと」という思い込みで自分を追い詰めていませんか？『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』（岡山容子著）は、複雑な感情を抱える「関係のよくない親」「疎遠な親」の最期にどう向き合い、自分自身の心を守るべきかを自身の看取りの体験談とともに紹介しています。今回は本書から一部抜粋し、家族の介護に「金銭による清算」を取り入れて精神的な平