「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年3月24日、自身のインスタグラムを更新。美しいデコルテ際立つ白トップスとシアースカートのコーデを披露した。「最近のお仕事」岡田さんは、「最近のお仕事」といい、美しいデコルテ際立つ白いニットとシアースカートを合わせたコーデで椅子に座る様子や全身ショット、ピンクのドレス姿など6枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ア