「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年3月24日、自身のインスタグラムを更新。美しいデコルテ際立つ白トップスとシアースカートのコーデを披露した。

「最近のお仕事」

岡田さんは、「最近のお仕事」といい、美しいデコルテ際立つ白いニットとシアースカートを合わせたコーデで椅子に座る様子や全身ショット、ピンクのドレス姿など6枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、アシンメトリーデザインの白いニットとシアー感のあるロングスカートを着用。椅子に座り、デコルテに手を添えてポーズをとって微笑んでいた。

3枚目では、腰に手を置いてポーズをとり、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露。5枚目では、ファーのアウターを羽織り、ピンクのドレスを着用。ゆるっとした雰囲気のヘアスタイルで、ピースサインをして笑顔をみせていた。

この投稿には、「相変わらず、スタイルえぐない？」「国宝級」「無敵モード」「とてもお綺麗です！！」「ホンマに世界一可愛い」「めちゃ可愛すぎ」といったコメントが寄せられていた。