レゴランド・ハウステンボス・富士急ハイランドといった中堅テーマパークは、ディズニーやUSJと比べて費用が安いイメージを持つ方も多いでしょう。確かに、総費用は抑えやすい傾向にあるものの、条件によっては想定以上に費用がかかるケースも少なくありません。 本記事では、入場料・乗り物代・食事・交通費を積み上げ、3施設の1日コストをパターン別に試算します。さらに、ディズニ